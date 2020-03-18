Медики Москвы выписали из больницы в Коммунарке 106 находившихся на карантине пациентов

"С момента открытия медицинского комплекса в Коммунарке из него выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус", - сообщили в штабе, отметив, что только во вторник из лечебного учреждения выписали 40 человек. "У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат",- подчеркнули в штабе.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Медики Москвы выписали из больницы в Коммунарке 106 пациентов, находившихся здесь на карантине в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает в среду городской оперативный штаб.

В настоящее время в больнице находится 408 человек, у 37 из них подтвержден коронавирус. В штабе привели слова главного врача лечебного учреждения Дениса Проценко, что во вторник медики перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. "Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения", - сказал Проценко.

В штабе напомнили, что выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной с точки зрения заболевания страны или контакта с больным.

Произошедшая в конце 2019 года в центре Китая вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. человек умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.