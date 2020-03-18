{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Медики Москвы выписали из больницы в Коммунарке 106 находившихся на карантине пациентов

В настоящее время в больнице находится 408 человек
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Медики Москвы выписали из больницы в Коммунарке 106 пациентов, находившихся здесь на карантине в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает в среду городской оперативный штаб.

"С момента открытия медицинского комплекса в Коммунарке из него выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус", - сообщили в штабе, отметив, что только во вторник из лечебного учреждения выписали 40 человек. "У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат",- подчеркнули в штабе.

На эту тему
Предложения Путина по борьбе с коронавирусом в России. Главное

В настоящее время в больнице находится 408 человек, у 37 из них подтвержден коронавирус. В штабе привели слова главного врача лечебного учреждения Дениса Проценко, что во вторник медики перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. "Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения", - сказал Проценко.

В штабе напомнили, что выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной с точки зрения заболевания страны или контакта с больным.

Произошедшая в конце 2019 года в центре Китая вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. человек умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ЦИК рекомендовал избрать Юрия Ермолова главой Мосгоризбиркома
Бывший глава столичного избиркома Валентин Горбунов покидает пост по состоянию здоровья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС