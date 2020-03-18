Более 830 заявлений на регистрацию браков подали в Москве на Красную горку

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Свыше 830 заявлений подали на регистрацию брака горожане в ЗАГСы столицы на 25 апреля перед празднованием Красной горки, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управлении ЗАГСов Москвы.

"Красная горка [праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи] приходится на первое воскресенье после Пасхи и в этом году она выпадает на 26 апреля. Этот праздник считается открытием свадебного сезона. В этом году на 25 апреля подано более 830 заявлений на регистрацию брака", - сообщили в пресс-службе.

По словам специалистов, сыграть свадьбу накануне Красной горки в прошлом году решили более 500 московских пар. Торжественные церемонии бракосочетания прошли 4 мая.

"Также 2020 год богат красивыми датами. В феврале из-за большого их количества прошло рекордное количество браков за последние 5 лет. Зеркальные даты пользуются у молодоженов не меньшей популярностью", - сообщили в пресс-службе.

Так, на 20 марта 2020 года подано более 370 заявлений на регистрацию брака.

"Следующая зеркальная дата - 20 апреля. Она выпадает на понедельник, но у пар еще есть возможность заключить брак во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые в 2019 году перешли на ежедневный режим работы. На эту дату подано более 60 заявлений, практически максимально возможное количество", - уточнили в пресс-службе.

В марте 2019 года было зарегистрировано более 5,6 тысяч браков, а в апреле более 5,1 тысяч.