{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 830 заявлений на регистрацию браков подали в Москве на Красную горку

В этом году праздник выпадает на 26 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Свыше 830 заявлений подали на регистрацию брака горожане в ЗАГСы столицы на 25 апреля перед празднованием Красной горки, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управлении ЗАГСов Москвы.

"Красная горка [праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи] приходится на первое воскресенье после Пасхи и в этом году она выпадает на 26 апреля. Этот праздник считается открытием свадебного сезона. В этом году на 25 апреля подано более 830 заявлений на регистрацию брака", - сообщили в пресс-службе.

По словам специалистов, сыграть свадьбу накануне Красной горки в прошлом году решили более 500 московских пар. Торжественные церемонии бракосочетания прошли 4 мая.

"Также 2020 год богат красивыми датами. В феврале из-за большого их количества прошло рекордное количество браков за последние 5 лет. Зеркальные даты пользуются у молодоженов не меньшей популярностью", - сообщили в пресс-службе.

Так, на 20 марта 2020 года подано более 370 заявлений на регистрацию брака.

"Следующая зеркальная дата - 20 апреля. Она выпадает на понедельник, но у пар еще есть возможность заключить брак во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые в 2019 году перешли на ежедневный режим работы. На эту дату подано более 60 заявлений, практически максимально возможное количество", - уточнили в пресс-службе.

В марте 2019 года было зарегистрировано более 5,6 тысяч браков, а в апреле более 5,1 тысяч.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦИК рекомендовал избрать Юрия Ермолова главой Мосгоризбиркома
Бывший глава столичного избиркома Валентин Горбунов покидает пост по состоянию здоровья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС