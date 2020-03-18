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Распространение коронавируса нового типа

Московский метрополитен закупил 6 тыс. литров концентрированного дезинфицирующего средства

В перерасчете на готовый раствор это составляет 1,2 млн литров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Столичная подземка закупила 6 тыс. литров концентрированного дезинфицирующего средства для проведения учащенной уборки в местах скопления пассажиров. Все элементы инфраструктуры, с которыми в поездке взаимодействуют пассажиры, тщательно дезинфицируются с использованием этого средства, не менее одного раза в 1,5 - 2 часа, сообщила в среду пресс-служба метрополитена.

"Московский метрополитен в связи с необходимостью проведения учащенной уборки пассажирской инфраструктуры закупил и получил в распоряжение 6 тыс. литров концентрированного дезинфицирующего средства. В перерасчете на готовый раствор это составляет 1,2 млн литров, этот объем можно сравнить с семью железнодорожными цистернами повышенной емкости. Средство обладает высокой антимикробной и антивирусной активностью, в том числе оно действенно против особо опасных инфекций", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется ручкам входных дверей, терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам, поручням эскалаторов. Универсальный автомат по продаже билетов (АПБ) дезинфицируются один раз в час. Генеральная уборка пассажирской зоны станций проводится ночью.

Как отмечает пресс-служба, в Мосметро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов, поэтому подземка остается одной из самых безопасных общественных пространств. Также метрополитен обеспечил весь штат своих кассиров - более 3,7 тыс. человек - санитайзерами для рук.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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