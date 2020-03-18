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Распространение коронавируса нового типа

Синагога Московского еврейского общинного центра закрыта в целях профилактики коронавируса

Общинный центр закрыт с 18 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар своим распоряжением закрыл синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) в столичном районе Марьина Роща для профилактики распространения коронавируса. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

"Распоряжением главного раввина России Берла Лазара синагога в Московском еврейском общинном центре (МЕОЦ) в Марьиной Роще закрыта с 00:00 18 марта 2020 года. Такое решение раввин принял в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Прихожанам, у которых в синагоге хранятся личные вещи, молитвенные принадлежности, рекомендовано забрать их", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ФЕОР Александр Борода, закрытие синагоги стало вынужденным решением, направленным на сохранение здоровья людей. "Мы призываем всех верующих оставаться и молиться дома, стараться работать дистанционно, больше проводить времени со своей семьей. Принятые еврейской общиной меры должны помочь в нашей общей борьбе с вирусом", - подчеркнул он. Об открытии синагоги будет объявлено, как только опасность для здоровья минует, в то же время в здании МЕОЦ продолжается продажа мацы для праздника Песах, который начнется вечером 8 апреля.

"Также закрылись на карантин синагога на Большой Бронной и Еврейский религиозно-культурный центр "Жуковка". В своем обращении раввин Лазар рекомендовал всем еврейским общинам России при необходимости принять аналогичные меры", - добавили в пресс-службе.

Ситуация с распространением коронавируса

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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