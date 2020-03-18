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Музей Победы в Москве посвятит поэтический конкурс Ржевской битве

Конкурс будет проходить по трем номинациям

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Музей Победы совместно с Российским военно-историческим обществом запустит в Международный день поэзии, который отмечается 21 марта, всероссийский конкурс "Поэзия Победы". В этом году он будет посвящен Ржевской битве и Ржевскому мемориалу советскому солдату, сообщила пресс-служба музея в среду.

"Творческое состязание проводится уже в третий раз. В этом году оно будет посвящено Ржевской битве и мемориалу Советскому солдату, который строится подо Ржевом. Мы предлагаем школьникам и молодым людям до 25 лет написать стихотворения о героях Ржевской битвы, поразмышлять о значении их подвига и о нашем долге перед ними, попытаться передать чувства бойцов и помочь нашим современникам с помощью поэтического слова перенестись в те грозные годы", - говорится в сообщении.

Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Конкурс будет проходить по трем номинациям - для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Прием заявок продлится до 21 апреля включительно. Итоги конкурса станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея Победы и РВИО.

"Долгое время герои битвы за Ржев были незаслуженно забыты, при том, что это одно из самых продолжительных и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной, в котором полегло более миллиона советских солдат. К сожалению, в советское время историки уделяли битве крайне мало внимания. Ржевская операция не входит в перечень военных побед. Ее участники просто выполнили боевую задачу - ценой чудовищных потерь удержали и обескровили силы гитлеровской группы армий "Центр", оттянув их от Сталинграда", - привели в пресс-службе слова директора Музея Победы Александра Школьника. Он добавил, что нельзя говорить о Победе, не отдав дань памяти погибшим подо Ржевом.

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