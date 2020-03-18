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Москва возглавила рейтинг по скорости устранения дорожных дефектов, найденных ОНФ

На втором месте - Амурская область, на третьем - Красноярский край

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва стала лидером рейтинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по скорости устранения дорожных дефектов, которые обнаружили активисты Народного фронта. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-службу движения.

"Лидером по исправлению выявленных дорожных дефектов стала Москва, где 74% размещенных на интерактивной "Карте убитых дорог" ОНФ за последние три года дорожных дефектов уже отремонтированы (капитально или ямочно) или включены в планы ремонта", - говорится в сообщении.

На втором месте - Амурская область с 71% отремонтированных участков, на третьем - Красноярский край с 70%. Низкие показатели в рейтинге у Калининградской области (5%), Якутии (8%) и Удмуртии (9%), отмечается в сообщении.

В ОНФ уточнили, что "Карта убитых дорог" начала работу в феврале 2017 года. Проект позволяет гражданам размещать на интерактивном ресурсе информацию о дефектах на автомобильных дорогах. С момента запуска на карте была размещена информация о более чем 48 тыс. участков дорог и локальных дефектов, около 32,5% проблемных дорожных участков было отремонтировано.

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