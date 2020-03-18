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Ограничено движение по Калужскому шоссе в районе строительства новой инфекционной больницы

Водителям рекомендуется выбирать пути объезда по Варшавскому шоссе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Перекрыто движение для автомобилей по Калужскому шоссе в область в районе поселения Воронововское в Новой Москве, водителям рекомендуется выбирать пути объезда по Варшавскому шоссе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"На Калужском шоссе в поселении Вороновоское, рядом с деревней Голохвастово ведется строительство нового инфекционного центра. Сейчас там приступили к активной фазе строительства, увеличилось количество грузового транспорта. Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники к стройке, перекрыто движение по Калужскому шоссе от Московского малого кольца (А107) в направлении области", - сказали в пресс-службе.

В ЦОДД уточнили, что на данном участке пропускают только грузовой транспорт, который задействован в строительстве инфекционного центра, и местных жителей.

"Призываем автомобилистов учитывать эти ограничения при планировании поездок. Объехать можно по Варшавскому шоссе", - сообщили в пресс-службе.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

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