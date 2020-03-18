Москвичи прислали 75 плакатов на конкурс в поддержку раздельного сбора отходов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый этап столичного конкурса на лучший агитплакат за раздельный сбор отходов "Помоги городу - сортируй мусор" собрал 75 работ. Итоги конкурса будут подведены 10 апреля, сообщила в среду пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"В рамках первого тура конкурса на лучший агитплакат за раздельный сбор отходов "Помоги городу - сортируй мусор" было собрано 75 работ. Лучшие проекты будут представлены для открытого голосования на сайте mospravda.ru до 4 апреля. Итоги конкурса будут подведены 10 апреля, победитель получит 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Лучшую работу распространят массовым тиражом в общественных местах города. Еще трое участников, чьи проекты наберут наибольшее количество откликов, получат поощрительные призы - по 10 тыс. рублей, отметила пресс-служба.

Поощрительные призы будут присуждены по решению оргкомитета конкурса (газета "Московская правда", Комплекс городского хозяйства правительства Москвы и портал "Мой Дом Москва").