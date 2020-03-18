{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичи прислали 75 плакатов на конкурс в поддержку раздельного сбора отходов

Итоги конкурса подведут 10 апреля, победитель получит 50 тыс. рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый этап столичного конкурса на лучший агитплакат за раздельный сбор отходов "Помоги городу - сортируй мусор" собрал 75 работ. Итоги конкурса будут подведены 10 апреля, сообщила в среду пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"В рамках первого тура конкурса на лучший агитплакат за раздельный сбор отходов "Помоги городу - сортируй мусор" было собрано 75 работ. Лучшие проекты будут представлены для открытого голосования на сайте mospravda.ru до 4 апреля. Итоги конкурса будут подведены 10 апреля, победитель получит 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Лучшую работу распространят массовым тиражом в общественных местах города. Еще трое участников, чьи проекты наберут наибольшее количество откликов, получат поощрительные призы - по 10 тыс. рублей, отметила пресс-служба.

Поощрительные призы будут присуждены по решению оргкомитета конкурса (газета "Московская правда", Комплекс городского хозяйства правительства Москвы и портал "Мой Дом Москва").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реновация
Мосгордума предложила новые налоговые льготы по реновации
Предложенные поправки должны уровнять тех, кто получает полную или частичную компенсацию по реновации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС