Мосгордума предложила новые налоговые льготы по реновации

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москвичей, получивших компенсацию за потерю квадратных метров при переселении по программе реновации, планируют освободить от уплаты налога с доходов физических лиц. Необходимые для этого поправки в Налоговый кодекс РФ были подготовлены депутатами Мосгордумы и направлены в Государственную думу.

Соответствующий проект постановления Мосгордумы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" принят на заседании в среду.

Как пояснила на заседании председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева, на данный момент граждане, которые получают по программе реновации меньшую жилую площадь чем в прежнем жилье вправе получить компенсацию. Однако данные денежные средства облагаются НДФЛ, в то время как граждане, получившие вместо нового жилья денежную сумму, освобождаются от уплаты налога. Предложенные поправки должны уровнять тех, кто получает полную или частичную компенсацию по реновации.

"В целях исключения указанной дополнительной налоговой нагрузки на граждан-участников программы реновации проектом Федерального закона "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предлагается освободить от налогообложения не только доходы в денежной форме в виде равноценного возмещения, но и иные виды доходов в денежной форме, полученных налогоплательщиком в связи с реализацией реновации, а также распространить действие данной нормы на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года, то есть с момента старта программы. Если налоговые изменения улучшают положения налогоплательщиков, то мы можем их вносить задним числом", - сказала Николаева.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным Департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.