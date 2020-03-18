Мосгордума одобрила запрет на участие жителей в заведомо опасных общественных мероприятиях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы одобрили запрет на участие жителей столицы в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо опасных для жизни и здоровья граждан. Об этом сообщил в среду в ходе заседания Мосгордумы председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Депутаты Мосгордумы одобрили в среду соответствующий законопроект о внесении изменений в закон города Москвы от 28 марта 2001 года № 9 "Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка", таким образом московский закон об участии жителей в охране общественного порядка привели в соответствие с федеральным законодательством.

"Законопроектом предлагается установить запрет на участие москвичей в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу жизни и здоровью граждан; а также подчеркнуть, что гражданам запрещается выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел или иных правоохранительных органов; конкретизировать порядок поощрения жителей Москвы, активно участвующих в охране общественного порядка, со стороны органов госвласти и местного самоуправления", - пояснил Щитов.

Он отметил, что в столице действует Московская городская народная дружина, работают общественные пункты охраны порядка, москвичи участвуют в поиске пропавших без вести лиц, представители общественности взаимодействуют с полицией и принимают активное участие в работе общественного совета при ГУ МВД России по Москве. По его словам, эти и другие формы участия граждан в обеспечении безопасности столицы регулирует городской закон "Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка".