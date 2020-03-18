Реставрацию Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Реставрационные работы в здании Северного речного вокзала в столице планируется завершить в текущем году, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов журналистам в среду.

"Реставрационные работы на одном из символов Москвы - здании Северного речного вокзала - находятся в завершающей стадии. Реставрация затрагивает не только само здание вокзала, но и парк, открытый в 1937 году, являющийся памятником регионального значения, памятником садово-паркового искусства", - сказал Емельянов.

По его словам, работы по реставрации и благоустройству парка осложнились подготовкой большого объема инженерных коммуникаций. "Здание Северного речного вокзала находилось в аварийном <...> состоянии. И буквально на наших глазах в 2018 - начале 2019 года были завершены противоаварийные работы. В 2019 году завершены большинство работ, связанные с внешним обликом здания, и сейчас завершаются в интерьерах этого объекта, планируется, что в 2020 году реставрационные работы будут полностью завершены", - сообщил Алексей Емельянов.

Здание Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища было построено в 1932-1937 годах одновременно с каналом имени Москвы, еще до заполнения Химкинского водохранилища. По сообщению пресс-службы мэра и правительства Москвы, к настоящему времени в нем восстановлены конструкции и перегородки, гранитное покрытие галерей по архивным фотоматериалам; отреставрированы и воссозданы осветительные приборы; восстановлены обшивка и отремонтированы металлоконструкции шпиля; отреставрированы 24 полихромных керамических медальона; облицованы гранитные лестницы. В настоящее время завершаются отделочные работы в интерьерах вокзала. Будут отремонтированы башенные часы, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик.

После окончания реставрации Северный речной вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Здание будет круглый год доступно для посетителей. В нем расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами. С Северного речного вокзала планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки, связывающие Москву с Подмосковьем и другими регионами нашей страны, а также развивать туристические маршруты.