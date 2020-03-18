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График поездов на Горьковском направлении МЖД изменится в оставшиеся выходные марта

Изменения связаны с проведением работы по развитию путевой инфраструктуры

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Расписание движение поездов Горьковского направления Московской железной дороги в ночь с 21 на 22 и с 28 на 29 марта изменится из-за работ на участке Реутово - Балашиха. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 21 на 22 и с 28 на 29 марта (с 22:00 до 06:00) на участке Реутово - Балашиха корректируются графики движения электропоездов. В связи с проведением работы по развитию путевой инфраструктуры графики движения некоторых электропоездов Горьковского направления изменятся. На время работ у ряда пригородных поездов изменятся время отправления и прибытия, режим остановок", - говорится в публикации.

ЦППК уточняет, что отменены несколько поездов, курсирующих по маршрутам Москва - Балашиха, Карачарово - Железнодорожная. Некоторые пригородные поезда отменены на участках Москва - Карачарово, Железнодорожная - Карачарово, Реутово - Балашиха, Балашиха - Карачарово.

"Пассажиры, отправляющиеся от платформ, на которых не будет остановок, могут доехать по действующему проездному документу на электричке обратного направления до действующих станций и пересесть на электропоезд, следующий до нужной станции. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и Google Play", - говорится на сайте.

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Россия
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