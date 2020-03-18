Около строительства ЮВХ в Москве начались работы по подготовке территории к дезактивации

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение об очистке и вывозе грунта у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду. Гендиректор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий сообщал, что на данной территории обнаружили пять радиационных аномалий, работы по их рекультивации будут открыты для общественного контроля.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Работы по подготовке территории около Юго-Восточной хорды (ЮВХ) к дезактивации зараженных участков начались в Москве. Об этом сообщила в среду на заседании столичного парламента член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"10 марта согласно подписанному фракциями Мосгордумы положению была создана экспертная группа по [вопросу] дезактивации в районе завода полиметаллов. На этом же совещании было озвучено, что до конца марта должны начаться предварительные работы, связанные с подготовкой участка 2,7 Га к дезактивации. Работы начались сегодня в полном соответствии закону, техзаданию проведенного тендера на сумму 80 млн рублей. Документы были показаны активистам, работы продолжаются, проводится мониторинг", - сказала Стебенкова.

Она добавила, что экспертное собрание по вопросу дезактивации данной территории планируется провести 26 марта. Стебенкова призвала депутатов не фальсифицировать факты о происходящем на территории строительства ЮВХ.

Ранее она сообщала, что в состав группы общественного контроля за обследованием территории у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду, войдут эксперты и представители общественности.

Юго-Восточная хорда

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивные отходы.

Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы.