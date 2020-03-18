Около строительства ЮВХ в Москве начались работы по подготовке территории к дезактивации

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Работы по подготовке территории около Юго-Восточной хорды (ЮВХ) к дезактивации зараженных участков начались в Москве. Об этом сообщила в среду на заседании столичного парламента член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение об очистке и вывозе грунта у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду. Гендиректор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий сообщал, что на данной территории обнаружили пять радиационных аномалий, работы по их рекультивации будут открыты для общественного контроля.
"10 марта согласно подписанному фракциями Мосгордумы положению была создана экспертная группа по [вопросу] дезактивации в районе завода полиметаллов. На этом же совещании было озвучено, что до конца марта должны начаться предварительные работы, связанные с подготовкой участка 2,7 Га к дезактивации. Работы начались сегодня в полном соответствии закону, техзаданию проведенного тендера на сумму 80 млн рублей. Документы были показаны активистам, работы продолжаются, проводится мониторинг", - сказала Стебенкова.
Она добавила, что экспертное собрание по вопросу дезактивации данной территории планируется провести 26 марта. Стебенкова призвала депутатов не фальсифицировать факты о происходящем на территории строительства ЮВХ.
Ранее она сообщала, что в состав группы общественного контроля за обследованием территории у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду, войдут эксперты и представители общественности.
Юго-Восточная хорда
Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.
Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивные отходы.
Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы.