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Водителям в Москве рекомендуется не парковаться близ деревьев из-за непогоды

Скорость ветра ночью достигнет 12-17 м/с

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендуется не парковаться близ деревьев или крупных конструкций в связи с непогодой, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Вечером 18 марта синоптики обещают порывы ветра до 12-17 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь и не укрывайтесь под рекламными щитами, деревьями и любыми конструкциями, у которых есть хотя бы небольшая парусность", - сказали в ЦОДД.

Также горожан попросили сообщать о поломанных ветром знаках и светофорах по номеру 3210.

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