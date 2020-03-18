Пятый "заминированный" за день в РФ самолет благополучно сел в Шереметьево

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пятый самолет из Иркутска, получивший в среду сообщение о "минированнии", совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет сел в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В среду на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" пяти самолетов, выполнявших рейсы Томск - Москва, Екатеринбург - Москва, Москва - Уфа, Москва - Иркутск и Новосибирск - Москва, все лайнеры совершили штатные посадки. Маршрут их следования не менялся. После прилета все самолеты проверены, никаких взрывных устройств на бортах не обнаружено.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.