Четыре человека пострадали в аварии с полицейской машиной на востоке Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в аварии с полицейской машиной на перекрестке на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В аварии пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на Бульваре Рокоссовского полицейская машина с включенной сиреной ехала на красный свет и столкнулась с внедорожником на перекрестке. Пострадали два сотрудника полиции, другие пострадавшие находились в иномарке. На место аварии приехали три кареты скорой помощи и пожарный автомобиль. Причина аварии выясняется.