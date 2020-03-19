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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

Он известен по роли курсанта Суворовского училища в сериале "Кадетство"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Актера Кирилла Емельянова, известного по своей роли курсанта Суворовского училища в сериале "Кадетство", задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

"Актер Кирилл Емельянов 18 марта устроил конфликт с врачами скорой помощи: нецензурно выражался в их адрес и ударил одного из медработников. Приехавших на место сотрудников полиции Емельянов также нецензурно оскорблял. Актера доставили в отдел полиции", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали ТАСС, что 18 марта в 18.40 на службу 02 поступило сообщение о конфликте гражданина с работниками скорой помощи во 2-м Мосфильмовском переулке. На место выехали сотрудники полиции, которые задержали молодого человека, матерившегося в адрес врачей и полицейских. Задержанный был доставлен в отдел полиции, по предварительным данным он был пьян.

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