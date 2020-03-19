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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В оперштабе заявили, что в Москве не будут вводить комендантский час из-за коронавируса

Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Информация о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации", - сказали в штабе.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 86, все 30 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели. С 16 марта в Москве ввели свободное посещение школ и детских садов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Новость обновлена (9:20 мск) - добавлена информация по тексту. 

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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