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75-летие Победы

Около 20 подъемных платформ для ветеранов установят в подъездах до 9 мая в Москве

Два таких подъемника уже сданы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют установить в подъездах жилых домов в Москве около 20 подъемных платформ для ветеранов в преддверии 9 мая. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Накануне 75-летия Победы в подъездах московских домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, установят 19 подъемных платформ. Все работы планируется закончить до 9 мая", - сказал Бирюков. Он уточнил, что два подъемника уже сданы. Один из них установлен в Северо-Восточном округе, на улице Хачатуряна, другой будет работать для ветерана из Зеленограда. В настоящее время ведутся работы по установке еще 17 платформ: в СВАО, СЗАО, ЮЗАО, ЮАО и в Зеленограде.

По результатам обследования технических условий в подъезде, где нужно установить подъемную платформу, определяется, какого типа устройство подойдет в каждом конкретном случае. При этом в обязательном порядке учитываются требования технических и противопожарных норм.

Как отметил заммэра, когда позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам. Такие платформы - это своего рода мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до 4 м. Если данную платформу в подъезде разместить невозможно, устанавливается подъемник наклонного типа. Эта конструкция монтируется на стене рядом с лестничным маршем.

"Для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году будет установлено 13 платформ наклонного и шесть вертикального типа. При установке подъемных платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. В частности, устанавливаются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, оборудуются системы визуального и диспетчерского контроля", - добавил Бирюков.

В этом году в подъездах московских домов, где живут маломобильные граждане, планируется установить более 260 подъемных платформ. В настоящее время работы идут по 115 адресам, по остальным завершается проектирование. Всего с 2011 по 2019 годы в городе было установлено более 1,3 тыс. подъемных платформ для маломобильных граждан.

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Россия75-летие Победы
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