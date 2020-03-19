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Парки Москвы примут участие в экологической акции "Час Земли" 28 марта

С 20:30 до 21:30 в парках отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 10 парков Москвы присоединяться в экологической акции "Час Земли", которая состоится вечером 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Международная экологическая акция "Час Земли" пройдет в столице 28 марта. В ней примут участие 14 парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В этот день с 20:30 до 21:30 в парках отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон", - говорится в сообщении.

Парк Победы на Поклонной горе погасит подсветку памятных стел фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее. В Измайловском парке не будут работать элементы декоративной подсветки главного входа и здания дирекции парка. Музей-заповедник "Царицыно" выключит освещение фасадов Большого и Малого дворцов, Оперного и Хлебного домов, а также Большого моста, ведущего через овраг. В парке 50-летия Октября перестанет гореть светящийся арт-объект "Ладошки", а в парке "Фили" отключат освещение входной группы.

В Парке Горького погаснет архитектурно-художественная подсветка 18-метровой арки главного входа. А в парке "Сокольники" иллюминацию отключат у главного входа в парк, на аллее арок, также на один час выключат архитектурную подсветку здания дирекции парка.

"К акции "Час Земли" также присоединится Бабушкинский парк, где погасят светящуюся буквенную инсталляцию "Бабушкинский парк" и освещение входной группы. В Лианозовском и Таганском парках выключат декоративную подсветку фасадов парковых зданий. А в усадьбе Воронцово погаснут фонари в зонах общественного питания и у Большого Воронцовского пруда. В саду имени Баумана в сумрак погрузится здание администрации парка, а в парках "Кузьминки" и "Красная Пресня" выключат фонари на главных площадях", - говорится в сообщении.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится в столице с 2009 года правительством Москвы совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Ее цель - привлечь внимание к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. В 2019 году в акции участвовали 188 стран и более двух миллиардов человек, в том числе около 30 миллионов россиян.

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