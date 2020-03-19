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Журналистов не пускают в суды Москвы из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом

Ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Басманный и Мещанский суды Москвы решили ограничить допуск посетителей и представителей СМИ на свои заседания в связи с предпринимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судов.

"С сегодняшнего дня временно ограничен доступ на судебные заседания не участвующим в процессах, в том числе и представителям СМИ. Об изменениях будет сообщено дополнительно", - сказали корр. ТАСС в Мещанском суде. Аналогичное сообщение получено и от пресс-службы Басманного суда. "Прессу в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пускать не будем, только участников процесса", - сказали в пресс-службе суда.

В Мещанском и Басманном судах чаще всего рассматриваются наиболее резонансные уголовные дела. В частности, в четверг в Басманном суде ожидалось продление меры пресечения экс-полицейским по делу Голунова, а в Мещанском - продолжение заседания по делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее сообщалось, что российские суды ограничат рассмотрение уголовных и других категорий дел и доступ посетителей из-за коронавирусной инфекции. Судам также рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь. Как сообщили ТАСС в Верховном суде, соответствующее постановление принял Президиум Верховного суда РФ. В постановлении также говорится, что все судьи и работники аппаратов судов должны перейти в режим самоизоляции при малейших признаках заболевания. Ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.

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