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Онлайн-программа столичного технопарка вошла в число лучших цифровых практик России

"Курс молодого инженера" прошли 1245 школьников и более 380 преподавателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Разработанная в детском технопарке Москвы "Инжинириум" онлайн-программа "Курс молодого инженера" вошла в число лучших цифровых практик России, всего было отобрано 13 проектов, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Онлайн-программа "Курс молодого инженера", разработанная в детском технопарке "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана", признана одной из лучших практик федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Программу планируют представить на виртуальной выставке, чтобы заинтересовать детей и учителей по всему миру. На выставке представят всего 11 проектов, реализованных в рамках грантовой программы Россотрудничества, а также два проекта в рамках госконтрактов по национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации".

В "Курс молодого инженера" входят 16 занятий по 90 минут по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Уроки состоят из видеолекции и задачи для самостоятельной работы. Самые заинтересованные могут также выполнить факультативные задания. Ученики проходят обязательный тест на понимание каждой лекции.

"Это первый онлайн-курс за все время существования детских технопарков в Москве. Он открылся в ноябре прошлого года, и с тех пор его прошли 1245 школьников и более 380 преподавателей. Кроме учеников, принять участие в программе могли и педагоги, чтобы затем организовывать инженерные кружки", - отметила Сергунина.

В число лучших практик вошел еще один проект технопарка - организация международного хакатона по применению дополненной и виртуальной реальности в области обучения инженерным дисциплинам Composite Battle VR. Финал хакатона состоялся 20 ноября 2019 года на базе Московского государственного технологического университета имени Баумана. В нем приняли участие 45 школьников из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, России, Словакии, Узбекистана и Хорватии.

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