{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД призвал водителей Москвы не парковаться под деревьями

В столице прогнозируют порывы ветра до 17 м/с

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Автомобилистам Москвы рекомендовали быть осторожнее на дорогах и не парковаться под деревьями из-за ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

До 21:00 в Москве снова будет ветрено - порывы 12-17 м/ с.

"Будьте внимательны, а машины оставляйте подальше от рекламных щитов и деревьев. И сами тоже не стойте под тем, что может внезапно взлететь из-за ветра", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что прогнозируется усиление ветра до 12-15 м/с (местами и до 18 м/с) в большинстве регионов Центрального федерального округа 19-20 марта. При этом ожидается повышение температуры воздуха до плюс 10-13 градусов, местами пройдут дожди.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Интервью
Глава департамента промполитики Москвы: выгода города от офсетных контрактов — налицо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС