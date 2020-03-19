ЦОДД призвал водителей Москвы не парковаться под деревьями

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Автомобилистам Москвы рекомендовали быть осторожнее на дорогах и не парковаться под деревьями из-за ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

До 21:00 в Москве снова будет ветрено - порывы 12-17 м/ с.

"Будьте внимательны, а машины оставляйте подальше от рекламных щитов и деревьев. И сами тоже не стойте под тем, что может внезапно взлететь из-за ветра", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что прогнозируется усиление ветра до 12-15 м/с (местами и до 18 м/с) в большинстве регионов Центрального федерального округа 19-20 марта. При этом ожидается повышение температуры воздуха до плюс 10-13 градусов, местами пройдут дожди.