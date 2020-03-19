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Центр профориентации столичного метро временно переходит на онлайн-трансляции

На каждый день запланировано по пять эфиров из разных точек метро

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московское метро запустило проект "Из метро", в рамках которого большинство направлений работы центра профориентации временно переходят в онлайн. Теперь, чтобы побывать на экскурсии в музее метро, на станциях и в депо, достаточно включить бесплатную прямую трансляцию, сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

"Новый онлайн-проект "Из метро" покажет ранее закрытые для глаз участников экскурсий объекты метро. Мобильные отряды работников центра профориентации будут ежедневно ездить по разным объектам метро и проводить прямые эфиры с увлекательными рассказами. В трансляциях можно будет увидеть экскурсии по музею метро, экскурсии "Метротура" по депо и закрытой станции "Деловой центр", лекции и еще многое другое", - говорится в сообщении.

Многие объекты метро недоступны для посетителей, например, тоннели, подстанции, крыши вестибюлей и многое другое. В проекте "Из метро" все желающие смогут в эксклюзивном формате увидеть закрытые объекты метро изнутри и узнать много интересного, взглянув на них глазами работника метрополитена. Помимо этого, ранее из соображений безопасности доступ на экскурсии "Метротура" был разрешен только с 12 лет, а теперь в онлайн-режиме таких ограничений не будет, достаточно лишь дать ребенку телефон с включенной трансляцией, отмечается в сообщении.

Ежедневно по утрам на странице центра профориентации в Instagram будет публиковаться афиша эфиров на ближайший день. Вещание проекта будет организовано в течение дня, на каждый день запланировано по пять эфиров из разных точек метро.

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