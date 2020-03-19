Члены ОНК Москвы сократят число посещений СИЗО из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сократят число посещений мест принудительного содержания из-за риска распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил председатель столичной ОНК Георгий Волков.

"Члены ОНК, несмотря на то, что вход в СИЗО для нас не ограничивали, считают необходимым уменьшить количество посещений в целях минимизации рисков заражения лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Следственные действия и встречи с адвокатами не ограничены, что несет риски попадания вируса в закрытые учреждения", - сказал он.

По словам Волкова, карантин в органах уголовно-исполнительной системы пока не введен, доступ в места принудительного содержания полностью не закрыт. Для вновь прибывших в СИЗО не проводятся тесты на коронавирус. "Всемирная организация здравоохранения определяет инкубационный период сроком от одного до 14 дней. Объективно, нет условий для проведения столь длительного карантина для вновь прибывших. В данной связи считаю целесообразным изменение меры пресечения для лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении нетяжких преступлений, на альтернативную меру, а именно домашний арест. Хочу подчеркнуть, что домашний арест сам по себе является мерой изоляции", - отметил Волков. По его мнению, активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространения вируса, защитить от него людей, находящихся в местах принудительного содержания, сотрудников уголовно-исполнительной системы, сотрудников правоохранительных органов. "К тому же, одна из основных причин избрания меры пресечения в виде содержания под стражей - возможность подозреваемого или обвиняемого скрыться за пределами территории РФ - на данный момент не актуальна", - заключил председатель ОНК Москвы.