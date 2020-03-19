Суд в Москве оштрафовал на 50 тыс. рублей мужчину, бросившего файер в здание ФСБ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в четверг оштрафовал на 50 тыс. рублей Алексея Климишина, который устроил акцию у здания ФСБ, бросив в него файер.

"Я признал вину и заключил соглашение со следствием, после чего мое дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей. Мне назначили в виде наказания штраф в размере 50 тыс. рублей. Я должен оплатить его в течение месяца, иначе мое уголовное дело может быть возобновлено, и тогда мне грозит до 5 лет колонии", - сообщил ТАСС сам Климишин.

По его словам, в настоящий момент знакомые организовали сбор средств в интернете для выплаты ему штрафа.

В пресс-службе Мещанского суда ТАСС подтвердили, что дело в отношении Климишина прекращено по ходатайству следствия, ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

В октябре 2018 года у Лубянской площади в Москве прошла несанкционированная акция, в ходе которой Климишин бросил файер в здание ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. "б" ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти").