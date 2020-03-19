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Распространение коронавируса нового типа

На МЦК и в электропоездах "Ласточка" усилены меры по дезинфекции

Также всем сотрудникам перед началом рабочего дня измеряют температуру, кассирам выдают перчатки и обеззараживающее средство для рук

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Санитарная обработка пассажирской инфраструктуры станций и ТПУ Московского центрального кольца усилена в целях профилактики коронавируса, а также сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"На пассажирских зонах станций и ТПУ Московского центрального кольца и электропоездов "Ласточка" усилены меры по дезинфекции. Они введены в целях профилактики коронавируса, а также сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ. Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте" спецсредствами распыляют и обрабатывают помещения ТПУ и электропоездов. Антисептики на обработанных поверхностях остаются активными и обладают своими свойствами в течение 24-х часов", - говорится в сообщении.

При заходе "Ласточек" в пункты оборота в течение дня в подвижном составе проходит сухая уборка. Кроме того, каждый час с помощью специальных чистящих средств особо тщательно обрабатываются двери, урны, скамейки, информационные стойки SOS на инфраструктуре МЦК, поручни, подлокотники, откидные столики, элементы санитарного узла в "Ласточках". Для нераспространения вируса в пассажирских павильонах станций увеличен воздухообмен, полы в транспортно-пересадочных узлах моют дважды в день, уточняет пресс-служба.

Всем сотрудникам МЦК перед началом рабочего дня измеряют температуру, кассирам выдают перчатки и обеззараживающее средство для рук, мероприятия по уборке персонал проводит в защитных масках.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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