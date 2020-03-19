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Начальная цена трех офсетных контрактов в Москве была снижена в совокупности на треть

Кроме того, контракты привлекли в столицу в общей сложности почти 10 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Начальная цена действующих в Москве трех офсетных контрактов в области медицины и фармацевтики в ходе конкурсных процедур в совокупности была снижена более чем на треть, сообщил в интервью ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель - стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы. Офсет заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения.

"Действующие в Москве офсеты уже показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств. Их начальные цены в результате конкурсных процедур были снижены в совокупности на 31,6%. Кроме того, три офсета привлекли в российскую столицу в общей сложности 9,8 млрд рублей инвестиций, объем поставки по этим контрактам - 41 млрд рублей", - сообщил Прохоров.

Он добавил, что первые два офсета заключены с компаниями "Биокад" и "Р-Опра" в области фармацевтики, третий - с компанией "Гемамед" - в производстве медизделий. "От этой продукции зависит жизнь и здоровье людей. Это для нас приоритет", - подчеркнул Прохоров.

Глава департамента отметил, что четвертый контракт планируется заключить в пищевой промышленности. "Это продукты питания для детей, беременных и кормящих женщин. Это то, что должно производиться рядом с конечным потребителем", - уточнил он.

Об офсетных контрактах

Москва заключила три офсетных контракта в сфере фармацевтики и медицины. В рамках первых двух в городе строятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний.

Третий офсет, подписанный с компанией "Гемамед" в конце прошлого года, предполагает создание в городе почти 100% импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.

Конкурс на четвертый офсетный контракт в сфере пищевой промышленности власти Москвы объявили 28 февраля. В будущем, помимо здравоохранения и пищепрома, столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.

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