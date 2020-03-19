МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский велопрокат в этом году заработает 10 апреля, к этому времени для пользователей будет доступна половина велосипедов компании "Велобайк". Полноценно прокат откроется к 17 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта в четверг.

"Департамент транспорта Москвы обратился к банку ВТБ и компании. Согласно информации "Велобайка", они начинают подготовку к открытию, половина велосипедов будет доступна для пользователей уже 10 апреля. С 17 апреля будут доступны все существующие станции "Велобайка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, "доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте, это как никогда актуально, учитывая борьбу с вирусами". "Оператор городского проката Москвы будет обрабатывать велосипеды, пользователям также рекомендуется обеззараживать сидение и руль самостоятельно", - добавили в пресс-службе.

По информации департамента транспорта, в 2019 году велосипедисты совершили 5 млн поездок по городу - почти на 17% больше, чем в 2018 году.