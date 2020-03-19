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Пятничные молитвы для мусульман в Москве будут проходить онлайн

Трансляция богослужений будет доступна на сайтах ДУМ Москвы и Российской Федерации, Совета муфтиев России и Московской соборной мечети, а также на YouTube и в Instagram

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пятничные намазы (молитвы) для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности, связанного с опасностью распространения коронавируса, будут проходить в режиме онлайн. Об этом написал на своей странице в Facebook в четверг председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) города Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

"В связи с угрозой распространения в стране коронавирусной инфекции, а также руководствуясь указом Мэра Москвы, <...> Совет улемов Духовного управления мусульман РФ постановил: <...> совершать пятничный намаз в режиме online", - написал имам.

Он добавил, что трансляция богослужений будет доступна на сайтах ДУМ Москвы и Российской Федерации, Совета муфтиев России (СМР) и Московской соборной мечети, а также на YouTube и в Instagram. Призыв на пятничную молитву, по его словам, будет совершаться один раз, в 12:40 по московскому времени. "Для тех, кто будет принимать участие в пятничной молитве удаленно, важно соблюсти все условия пятничного намаза", - добавил Аляутдинов.

В пресс-службе ДУМ РФ ТАСС сообщили, что оповещением верующих об особом порядке проведения пятничной молитвы будут заниматься волонтеры. В частности, они будут раздавать листовки и давать устные разъяснения прихожанам.

Ранее ДУМ РФ приостановило коллективные пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, оно ограничило количество участников погребальных обрядов и приостановило проведение бракосочетаний и имянаречений в московских мечетях.

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Россия
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