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Соревнования по бегу в Москве перенесли

Все участники, которые зарегистрировались на массовые старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Беговое сообщество переносит соревнования "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора" в Москве из-за коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе сообщества.

Забеги пройдут 28 июня, 3 и 4 октября соответственно.

"Еще на прошлой неделе мы планировали провести забег "Апрель" на 4500 участников и разрабатывали специальные меры: закупали одноразовые перчатки, заказывали дезинфекторы, продумывали особый порядок старта и финиша, чтобы участники не толпились в кластерах. Руководствуясь безопасностью участников, зрителей, волонтеров и сотрудников, мы приняли непростое решение перенести все апрельские забеги - не только те, которые попадают под последний указ", - приводятся в сообщении пресс-службы слова директора Бегового сообщества Дмитрия Тарасова.

Все участники, которые зарегистрировались на массовые старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут оформить возврат средств.

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