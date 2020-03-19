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Расписание поездов Белорусского направления изменят в ночь на 21 марта

Поезда не будут останавливаться на платформах Немчиновка, Баковка, Сетунь

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Расписание поездов МЦД-1 в сторону Одинцова и Белорусского направления в сторону области временно изменится в ночь на 21 марта из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается в четверг в Twitter ЦППК.

"С 20 на 21 марта [с 20:40 до 06:40 мск] на перегоне Кунцево - Одинцово организованы работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. На время работ закроют один из двух путей перегона, движение организуют в реверсивном режиме. В связи с этим все электропоезда МЦД-1 и Белорусского направления, следующие из Москвы, в указанный период не будут останавливаться на о. п. Немчиновка, Баковка, Сетунь", - говорится в сообщении.

Из расписания также выведены два электропоезда на участке Москва - Усово и экспресс 7463 Москва (Белорусский вокзал) - Звенигород. Пассажиры, отправляющиеся от платформ, на которых не будет остановок, могут доехать по действующему проездному документу на электричке обратного направления и пересесть на электропоезд, следующий до нужной станции, уточняется в сообщении.

ЦППК просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок, и также напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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Россия
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