{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли сообщения о возможном ограничении передвижений по городу

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова призвала горожан руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мэрия Москвы не рассматривает вопрос введения в городе карантина из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией и ограничений на передвижения по городу. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в столице в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на карантин и введении ограничений на передвижения по городу в случае, если число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве превысит 800 человек.

"Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, и, соответственно, ничего подобного не обсуждалось. Просим не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом", - сказала Пенькова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ребенку с Сахалина сделали успешную операцию по трансплантации почки
Мальчик с 3 декабря прошлого года находился в Москве, где его готовили к операции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС