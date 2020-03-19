Власти Москвы опровергли сообщения о возможном ограничении передвижений по городу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мэрия Москвы не рассматривает вопрос введения в городе карантина из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией и ограничений на передвижения по городу. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в столице в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на карантин и введении ограничений на передвижения по городу в случае, если число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве превысит 800 человек.

"Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, и, соответственно, ничего подобного не обсуждалось. Просим не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом", - сказала Пенькова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.