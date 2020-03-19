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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус выявили в Москве у прилетевших из Мюнхена, Инсбрука, Цюриха и Барселоны

Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Все 12 новых случаев заражения коронавирусом в Москве были выявлены у туристов, прилетевших из Мюнхена, Инсбурка, Цюриха и Барселоны. Об этом в четверг сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Ранее в Москве были подтверждены еще 12 случаев коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран.

"Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: Рейс U6-800 Мюнхен - Москва 07.03.2020, рейс SU 2329 Мюнхен - Москва 07.03.2020, рейс SU 55 Санкт-Петербург - Москва 08.03.2020, рейс S7 3720 Инсбрук - Москва 08.03.2020, рейс SU 2487 Цюрих - Москва 08.03.2020, рейс SU 2487 Цюрих - Москва 09.03.2020, рейс SU 2514 Барселона - Москва 15.03.2020", - перечислили в штабе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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