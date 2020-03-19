Четыре человека, заразившиеся коронавирусом, вылечились и выписаны из больницы в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Еще четырех пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписали из столичной инфекционной больницы, среди выздоровевших две женщины и два мужчины. Пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщила в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова, которая также является главой оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых [ранее] была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - сказала Ракова.