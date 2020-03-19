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Дело Ивана Голунова

В УВД по ЗАО Москвы назначен новый начальник вместо уволенного по делу Голунова

Также глава столичной полиции Олег Баранов назначил руководителей УВД по СЗАО и на метрополитене

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава столичной полиции Олег Баранов представил двух новых руководителей окружных управлений ведомства и на метрополитене. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

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"На должность начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве назначен Анатолий Фещук, начальника Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу - Антон Ромейко-Гурко, начальника Управления внутренних дел на Московском метрополитене - Шамиль Сибанов", - сказали в пресс-службе.

Баранов вручил новым начальникам служебные удостоверения и пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности, добавили в главке.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. Пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков, были уволены из МВД.

Теги
РоссияДело Ивана Голунова
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