В Москве операторы отмечают рост подключений к домашнему интернету из-за удаленной работы

Рост числа подключений к домашнему интернету в сетях МТС/МГТС за три дня этой недели вырос более чем на 20% в сравнении со среднестатистической неделей этого сезона. Представитель компании объяснил это в том числе переводом сотрудников различных московских предприятий на удаленную работу, а школьников - на дистанционное обучение, а также временной отменой массовых мероприятий и закрытием развлекательных учреждений.

"Билайн" фиксирует резкий рост новых подключений как домашнего интернета, так и пакетных предложений, объединяющих домашний интернет и "Билайн ТВ". Причем рост характерен не только для Москвы и Подмосковья: в столице объем подключений за последние полторы недели вырос на 24%, в остальных регионах - на 17% по сравнению с обычным периодом. Связано это не только с переходом на удаленку, отмечают в компании, но и с выходом обновлений популярных компьютерных игр.

В московском регионе число новых ШПД-пользователей дочерней компании "Мегафона" "Нэт Бай Нэт Холдинг" стабильно увеличивается и без фактора перевода сотрудников на удаленную работу, отмечает оператор. Так, по сравнению с прошлым годом рост новых подключений в феврале-марте составил 25%. Вместе с тем, уточняет "Мегафон" суточные продажи мобильных тарифов "Мегафона" для USB-модемов и роутеров только за 16-18 марта выросли в два раза по сравнению с прошлой неделей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.