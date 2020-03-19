Опубликован полный список авиарейсов, пассажиры которых должны соблюдать карантин в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полный список авиарейсов, пассажиры которых должны соблюдать карантин в Москве, опубликовали в четверг в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Публикуем полный список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны, этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом. Список регулярно обновляется в соответствии с новыми данными. Напоминаем, если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону 103. К вам незамедлительно приедут врачи и возьмут анализы, чтобы исключить вариант заражения. Не выходите на улицу и не отправляйтесь в больницу самостоятельно", - говорится в сообщении.
В список рейсов вошли:
- от 20 февраля - SU 2613 Милан - Москва;
- от 22 февраля - SU 2322 Москва - Мюнхен;
- от 24 февраля - 9U 175 Кишинев - Москва;
- от 26 февраля:
SU 2323 Мюнхен - Москва
SU 2417 Милан - Москва
FV 5876 Таиланд - Москва
- от 29 февраля:
SU 2413 Милан - Москва
3510 Верона - Москва,
U6-3514 Верона - Домодедово
S7 3584 Верона - Москва
- от 1 марта
S7 3586 Верона - Москва
DP 804 Бергамо - Москва
S7 3588 Верона - Москва
DP-804 Бергамо - Москва
- от 2 марта - В3 832 Жирона - Москва;
- от 4 марта:
W6 2489 Будапешт - Москва
SU 2629 Брюссель - Москва
AF 1044 Париж - Москва;
- от 6 марта - SU 2383 Женева - Москва;
- от 7 марта:
1326LX Мюнхен - Москва (через Цюрих)
S7 3586 Верона - Москва
S7-3618 Неаполь - Москва
SU 2483 Верона - Москва
S7 3584 Верона - Москва
SU 2329 Мюнхен - Москва
U6-800 Мюнхен - Москва
- от 8 марта:
S7 3720 Инсбрук - Москва
SU 7157 Гренобль - Москва
SU 2487 Цюрих - Москва
AZ-548 Рим - Москва
SU 2481 Неаполь - Москва
DP 804 Милан - Москва
SU 2595 Мюнхен - Москва
SU 55 Санкт-Петербург - Москва
- от 9 марта:
SU 2487 Цюрих - Москва
SU 2381 Женева - Москва
SU 2639 Барселона - Москва
SU 2377 Лион - Москва
SU 2375 Лион - Москва
- от 10 марта:
SU 2329 Мюнхен - Москва
SU 2515 Барселона - Москва
SU 2613 Милан - Москва
SU 2639 Барселона - Москва
- от 11 марта:
SU 2383 Женева - Москва
S7 3556 Мюнхен - Москва
- от 12 марта - SU 2415 Милан - Москва;
- от 13 марта - SU 2409 Рим - Москва;
- от 15 марта - SU 2513 Барселона - Москва.