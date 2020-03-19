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Распространение коронавируса нового типа

Опубликован полный список авиарейсов, пассажиры которых должны соблюдать карантин в Москве

Пассажирам этих рейсов необходимо позвонить в скорую помощь по телефону 103, чтобы врачи приехали к ним и взяли анализы для проверки на наличие коронавируса
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полный список авиарейсов, пассажиры которых должны соблюдать карантин в Москве, опубликовали в четверг в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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"Публикуем полный список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны, этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом. Список регулярно обновляется в соответствии с новыми данными. Напоминаем, если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону 103. К вам незамедлительно приедут врачи и возьмут анализы, чтобы исключить вариант заражения. Не выходите на улицу и не отправляйтесь в больницу самостоятельно", - говорится в сообщении.

В список рейсов вошли:

  • от 20 февраля - SU 2613 Милан - Москва;
  • от 22 февраля - SU 2322 Москва - Мюнхен;
  • от 24 февраля - 9U 175 Кишинев - Москва;
  • от 26 февраля

SU 2323 Мюнхен - Москва

SU 2417 Милан - Москва

FV 5876 Таиланд - Москва

  • от 29 февраля:

SU 2413 Милан - Москва

3510 Верона - Москва,

U6-3514 Верона - Домодедово

S7 3584 Верона - Москва

  • от 1 марта

S7 3586 Верона - Москва

DP 804 Бергамо - Москва

S7 3588 Верона - Москва

DP-804 Бергамо - Москва

  • от 2 марта - В3 832 Жирона - Москва;
  • от 4 марта:

W6 2489 Будапешт - Москва

SU 2629 Брюссель - Москва

AF 1044 Париж - Москва;

  • от 6 марта - SU 2383 Женева - Москва;
  • от 7 марта:

1326LX Мюнхен - Москва (через Цюрих)

S7 3586 Верона - Москва

S7-3618 Неаполь - Москва

SU 2483 Верона - Москва

S7 3584 Верона - Москва

SU 2329 Мюнхен - Москва

U6-800 Мюнхен - Москва

  • от 8 марта:

S7 3720 Инсбрук - Москва

SU 7157 Гренобль - Москва

SU 2487 Цюрих - Москва

AZ-548 Рим - Москва

SU 2481 Неаполь - Москва

DP 804 Милан - Москва

SU 2595 Мюнхен - Москва

SU 55 Санкт-Петербург - Москва

  • от 9 марта:

SU 2487 Цюрих - Москва

SU 2381 Женева - Москва

SU 2639 Барселона - Москва

SU 2377 Лион - Москва

SU 2375 Лион - Москва

  • от 10 марта:

SU 2329 Мюнхен - Москва

SU 2515 Барселона - Москва

SU 2613 Милан - Москва

SU 2639 Барселона - Москва

  • от 11 марта:

SU 2383 Женева - Москва

S7 3556 Мюнхен - Москва

  • от 12 марта - SU 2415 Милан - Москва;
  • от 13 марта - SU 2409 Рим - Москва;
  • от 15 марта - SU 2513 Барселона - Москва.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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