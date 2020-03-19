Свыше 100 бригад скорой помощи создали для вызовов к москвичам на самоизоляции

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Свыше сотни бригад скорой помощи сформировали в Москве для выезда к гражданам, попавшим в режим самоизоляции после посещения стран с неблагополучной в связи с распространением коронавируса ситуацией. Об этом сообщил в четверг журналистам главный врач станции скорой и неотложной медпомощи имени Александра Сергеевича Пучкова Николай Плавунов.

"Специально для выезда к людям, побывавшим в неблагоприятных по коронавирусу странах, и тех, кто с ними контактировал, мы организовали бригады скорой медицинской помощи, их пока 110, и они справляются с ситуацией", - пояснил он, рассказывая о работе врачей в режиме повышенной готовности.

Плавунов отметил, что сам по себе термин "повышенная готовность" не является для медиков чем-то необычным, потому что экстренная служба всегда должна быть готова к любым ситуациям. Паниковать горожанам, по словам главврача, не стоит: медицинские работники работают четко и отлажено, равно как хорошо отлажен алгоритм взаимодействия между различными ведомствами.

Кроме того, пояснил он, для улучшения взаимодействия с гражданами, прибывшими из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, операторам единого городского диспетчерского центра скорой помощи добавили два дополнительных вопроса. Теперь если звонящий в "103" жалуется на температуру, то его обязательно спрашивают о том, посещал ли он недавно такие страны и общался ли с тем, кто оттуда вернулся. Вся необходимая информация вписывается в карту вызова и к тем, кто потенциально мог заразиться, направляется спецбригада скорой помощи.

Поступают также звонки и от тех, кто прилетел из стран с плохой обстановкой по коронавирусу, но у кого нет никаких симптомов. В таких случаях операторы разъясняют порядок действий, напоминают о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней и дают рекомендации о профилактических мерах.

"Очень отрадно, что за последнее время практически нет никаких негативных ответов на наши звонки, люди наоборот благодарят, понимая, что о них заботятся", - сказал Плавунов.

Работа бригад

Побывав на станции имени Пучкова, корреспондент ТАСС убедился, что меры предосторожности соблюдаются специалистами в полном объеме. Так, в каждой машине подготовлены одноразовые защитные костюмы, перчатки, полностью закрывающие глаза очки, а также маски и бахилы. Показывавший экипировку фельдшер Михаил пояснил, что после облачения в спецодежду необходимо тщательно проверить, чтобы все участки тела были надежно защищены. Для надежности их дополнительно нужно обработать дезинфицирующими растворами, что также снижает риск заражения любыми инфекциями.

"Бригады скорой готовы на 100% и оснащены всем необходимым", - подчеркнул главный фельдшер станции Андрей Трофимов, наблюдая вместе с корреспондентом ТАСС за процессом экипировки.

Он пояснил, что люди уже не боятся, когда к ним приезжают врачи в таких костюмах. Хотя поначалу они вызывали некие опасения.

Говоря о числе вызовов, Трофимов заметил, что в последние дни их стало чуть больше. Но связано это с тем, что наступило межсезонье и возросло количество простудных заболеваний.

Колл-центр

Для работы с теми, кто вернулся из стран с высокими показателями заболеваемости коронавирусом, на базе станции имени Пучкова был создан свой колл-центр инфекционной безопасности. Его операторы обзванивают граждан, находящихся на самоизоляции, уточняют состояние здоровья, а также дают рекомендации.

"Основная задача - провести опрос, дать рекомендации по дальнейшим действиям, а при выявлении каких бы то ни было симптомов, отправить к человеку медбригаду", - пояснил в свою очередь замглавврача Владимир Филимонов.

Кроме того, к человеку, прибывшему из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, могут быть направлены специалисты-фтизиатры, которые также привлечены к проведению тестов на коронавирус.

Филимонов подтвердил, что люди довольно охотно идут на контакт с операторами. Но для особых случаев в колл-центре действует два пульта с дежурными психологами, готовыми в любой момент подключиться к беседе. Списки для ежедневного обзвона поступают операторам от правительства Москвы и Роспотребнадзора.

Замглавврача сообщил, что специально для кадрового укомплектования колл-центра был задействован штаб скорой помощи и административные резервы. Это нужно, чтобы не снижать мощность единого городского диспетчерского центра. Каждая смена колл-центра формируется из 25-30 человек, ряд специалистов также работает в ночное время.

Аналитический штаб

Отдельно на базе скорой также создан оперативный аналитический штаб для мониторинга собранной информации. Там выявляются и обрабатываются возможные контакты лиц, которые могут быть потенциальными носителями коронавируса.

"Каждый случай берется на контроль до окончания противоэпидемических мер, проводимых на нашем этапе, формируются базы данных, которые в последующем передаются профильным ведомствам и организациям", - пояснил корреспонденту ТАСС замглавного врача Валентин Косымский.

О коронавирусе

В России зарегистрировано 199 случаев заражения. С 16 марта в Москве ввели свободное посещение школ и детских садов. Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с участием более чем 5 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.