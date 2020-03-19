Ректор МГУ попросил студентов вернуться на время дистанционного обучения домой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий попросил проживающих в общежитиях студентов вернуться домой на время дистанционного обучения, введенного вузом из-за пандемии коронавируса.

Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"16 тыс. студентов живут в общежитиях МГУ. Это места большого скопления людей. Мы не будем ограничивать возможность проживания в общежитиях - пожалуйста, живите. Но есть просьба, она разумна. Если есть возможность, езжайте домой", - сказал он в своем обращении на официальном Youtube-канале вуза, подчеркнув, что это необязательное требование.

Ректор МГУ также отметил, что вуз готов помочь оплатить билеты студентам, решившим уехать домой, если в этом есть необходимость.

Ранее в МГУ было принято решение разрешить студентам с 17 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.