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Некрасовскую линию московского метро закроют на три дня для подключения нового участка

Для пассажиров пустят бесплатный автобусный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Некрасовская линия московского метро закроется на три дня для подключения нового участка. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"С 21:00 20 марта до 05:30 24 марта движение поездов по Некрасовской линии будет приостановлено в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре", - сказал собеседник агентства. В частности, для пассажиров будут закрыты все четыре действующие станции линии: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". За это время специалисты интегрируют и подключат необходимые коммуникации, обеспечивающие запуск нового участка.

Ранее сообщалось, что второй участок линии протянется на 11,7 км от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", где также будет временно связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". На нем расположено пять станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная".

В пресс-службе пояснили, что на время закрытия линии для пассажиров пустят бесплатный автобусный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино". Помогать пассажирам сориентироваться помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.

В пресс-службе добавили, что открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.

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