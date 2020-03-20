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Задержанным протестующим против строительства хорды на юге Москвы грозит арест

По словам адвоката, представляющего интересы противников строительства, срок административного ареста может продлиться не более 15 суток

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Задержанным участникам акции протеста против строительства Юго-восточной хорды на юго-востоке Москвы грозит административный арест за неповиновение требованиям полицейских. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы противников строительства.

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"В ОМВД "Нагатино-Садовники" доставили не менее 18 человек. Им всем вменяют в вину ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), которая предусматривает административный арест до 15 суток", - сказал защитник. По словам Захватова, он не может попасть к задержанным, так как в отдел полиции его не пускают.

Другой адвокат, оказывающий помощь протестующим, Михаил Бирюков, также пожаловался ТАСС, что не может попасть в ОМВД, где находятся задержанные. "Сейчас я нахожусь у отдела полиции "Москворечье-Сабурво". Там не менее 20 человек. В ОМВД объявлен план "Крепость", который разработан на случай нападения на отдел. Под этим предлогом меня и моего коллегу не пускают в здание отдела полиции", - сказал адвокат.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-1960-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.

Тем не менее активисты протестуют против строительства, утверждая, что его начало может привести к радиоактивному заражению прилегающей территории.

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