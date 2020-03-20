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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": строительство второго инфекционного центра в Москве завершат к 4 апреля

Больница будет рассчитана на 500 пациентов
Описание
© Олеся Кулинчик/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Второй инфекционный центр для профилактики распространения коронавируса планируется возвести к 4 апреля в деревне Голохвастово (Троицкий административный округ Москвы). Об этом газете "Известия" в пятницу сообщил источник в стройкомплексе столицы.

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Больница будет рассчитана на 500 мест, ее общая площадь составит 70 тыс. кв. м, приводит издание данные заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Бюджет проекта составит 40-50 млрд рублей. Значительная часть этой суммы будет потрачена на дорогостоящее оборудование.

"Мы стараемся подключать ресурсы максимально и привлекаем дополнительных специалистов. В пик строительства на площадке будет порядка 6 тыс. человек. Генеральным подрядчиком по строительству инфекционного центра выбран городской холдинг "Мосинжпроект". На площадке работают представители крупных московских компаний - ДСК-1, ПИК, "Крост", МИСК, сотрудники сетевых организаций" - цитирует издание пресс-службу столичного стройкомплекса.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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