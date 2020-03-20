Переменную облачность и до 9 градусов тепла прогнозируют в Московском регионе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Подмосковье воздух прогреется до 9 градусов тепла, в ночь на субботу возможны заморозки до минус 7 градусов.

Западный и северо-западный ветер достигнет 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве с 09:00 мск пятницы до 09:00 мск воскресенья, в Подмосковье - до 07:00 мск воскресенья.

В ночные часы в Москве и области возможен небольшой снег и гололедица.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.