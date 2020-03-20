{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переменную облачность и до 9 градусов тепла прогнозируют в Московском регионе

Ночью температура опустится до 4 градусов мороза

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Подмосковье воздух прогреется до 9 градусов тепла, в ночь на субботу возможны заморозки до минус 7 градусов.

Западный и северо-западный ветер достигнет 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве с 09:00 мск пятницы до 09:00 мск воскресенья, в Подмосковье - до 07:00 мск воскресенья.

В ночные часы в Москве и области возможен небольшой снег и гололедица.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Известия": строительство второго инфекционного центра в Москве завершат к 4 апреля
Больница будет рассчитана на 500 пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС