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В Москве стартует первый этап добровольного квалификационного экзамена для студентов

У обладателей лучших результатов появится возможность пройти оплачиваемую стажировку или попасть в штат ведущих компаний

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первый этап добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ), который поможет студентам старших курсов проверить полученные знания по профессии, стартует в Москве. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, обладатели лучших результатов смогут пройти оплачиваемую стажировку или попасть в штат ведущих компаний.

Первый этап - теоретический, он продлится шесть недель. На втором этапе участникам предложат разобрать практические кейсы, составленные компаниями. "Интерес к добровольному экзамену растет и у студентов, и у работодателей. Впервые он прошел в 2017 году. Тогда в нем участвовали почти 350 студентов. На следующий год их было уже 2,3 тыс., а в 2019 году - больше 6 тыс. участников из 100 учебных заведений города. Количество компаний - партнеров проекта за это же время увеличилось с восьми до 70", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В этом году добровольный квалификационный экзамен пройдет по 50 профессиям. Список расширили, изучив самые популярные вакансии на сайтах по поиску работы. Для каждой специальности разработаны тесты с заданиями двух уровней сложности.

Студенты третьего курса ответят на 70 вопросов, четвертого - на 100.

В тестах будут вопросы разного типа. Участникам нужно будет выбрать один правильный вариант из нескольких вариантов, а также расположить ответы в верной последовательности.

Второй этап - практический. На него пригласят тех, кто успешно пройдет тестирование. Студенты объединятся в команды и будут решать составленные компаниями практические кейсы. Лучшие смогут попасть в штат компаний.

В прошлом году ДКЭ на 75 и больше процентов сдали 248 студентов из 1014, прошедших второй этап. Трудоустройство и оплачиваемую стажировку предложили 198 учащимся.

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