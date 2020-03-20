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Обновленный розарий откроется в парке "Сокольники" в Москве к лету

В нем высадят новые сорта роз, обустроят дорожки, установят бронзовые скульптуры, фонари и беседки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Благоустройство большого розария в парке "Сокольники" в Москве завершится к началу лета. В нем высадят новые сорта роз, обустроят сеть тропинок и дорожек, установят бронзовые скульптуры, фонари и беседки, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Комплексное благоустройство большого розария в парке "Сокольники" в Москве завершится к началу летнего сезона. В нем высадят 36 новых сортов роз, например, посетители смогут полюбоваться чайными розами "вивальди", "королева елизавета" и другими. Всего в большом розарии появятся более четырех тысяч цветущих кустов, которые дополнят уже существующий ландшафт", - сообщается на сайте.

Под деревьями, кустарниками и цветами установят таблички с описанием растений.

Главную дорожку розария выложат красной брусчаткой, а пешеходные тропинки засыплют мелким гравием такого же цвета. По всей территории установят удобные скамейки с подлокотниками, трельяжи для вьющихся растений, декоративные белые арки и ажурные беседки для отдыха. Кроме того, для гостей поставят качели и откроют свадебный павильон, в котором с мая по сентябрь можно будет проводить торжества.

"Сейчас в большом розарии продолжаются ремонт фонтана и воссоздание бронзовых скульптур "Девушка с кувшином" и "Девушка с чашей". Эти фигуры украшали фонтан розария с 1960 года, но со временем были утеряны. Статуи воссоздают по архивным фотографиям парка "Сокольники", так как личность автора установить не удалось, а первоначальные эскизы не сохранились", - отмечается на сайте.

Большой розарий в парке был открыт в 1957 году - к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Создатели задумывали его как сад непрерывного цветения. Там были высажены более 100 сортов роз, были и растения, привезенные из Северной Америки, Сибири, Алтайского края, Кавказа, Крыма, Китая, Дальнего Востока и Японии. На реконструкцию большой розарий был закрыт в апреле 2019 года.

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