В Москве установлен мировой рекорд по числу работающих тоннелепроходческих комплексов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москва вошла в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно в рамках одной программы - строительства метрополитена. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного стройкомлекса.

"В Москве судьей Guinness World Records зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метрополитена тоннелепроходческих щитов. На данный момент у нас задействованы 23 ТПМК (тоннелепроходческих механизированных комплексов) на различных площадках строительства. Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько машин", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Мировой рекорд зафиксирован 48 свидетелями на 23 объектах строительства метрополитена в Москве, одновременно заснявших работу всех тоннелепроходческих комплексов. Решение об установлении нового рекорда вынесла судья после рассмотрения предоставленных доказательств.

С 2011 года в российской столице построено 83 км линий метро, 42 станции и десять депо. Ключевой проект московского метростроения сегодня - Большая кольцевая линия (БКЛ) столичной подземки. Протяженность БКЛ составит 70 км, на ней расположится 31 станция.