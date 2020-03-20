{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Народный альманах с 75 семейными историями времен ВОВ выпустят к Дню Победы

Принять участие в создании альманаха можно как индивидуально, так и коллективно всей семьей, классом или организацией

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей совместно с некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии" выпустит народный альманах "Незабытые истории Победы", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента нацполитики.

"В Москве выпустят альманах с семейными историями о героях Великой Отечественной войны. В него войдут 75 самых интересных рассказов о проявлении межнациональной дружбы и взаимопомощи во время ВОВ и фотографии из семейных архивов москвичей. Сборник презентуют и подарят авторам к торжественному мероприятию в Москве, о времени проведения которого организаторы объявят дополнительно", - говорится в сообщении.

Поделиться историями можно до 10 апреля, направив материалы с фотографиями на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru. Объем рассказов для альманаха должен быть от 2 до 3,5 тыс. знаков. 75 самых интересных историй выберут Герои России. Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и коллективно всей семьей, классом или организацией.

Также пресс-служба сообщает, что все присланные материалы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" Главного Храма Вооруженных Сил России, который строится на территории военно-патриотического парка "Патриот", а их авторы получат электронные дипломы участников конкурса рассказов для альманаха "Незабытые истории Победы".

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Общественную приемную для бизнеса по вопросам противодействия коррупции открыли в Москве
Она будет работать с понедельника по пятницу и принимать предпринимателей всего московского региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС