Народный альманах с 75 семейными историями времен ВОВ выпустят к Дню Победы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей совместно с некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии" выпустит народный альманах "Незабытые истории Победы", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента нацполитики.

"В Москве выпустят альманах с семейными историями о героях Великой Отечественной войны. В него войдут 75 самых интересных рассказов о проявлении межнациональной дружбы и взаимопомощи во время ВОВ и фотографии из семейных архивов москвичей. Сборник презентуют и подарят авторам к торжественному мероприятию в Москве, о времени проведения которого организаторы объявят дополнительно", - говорится в сообщении.

Поделиться историями можно до 10 апреля, направив материалы с фотографиями на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru. Объем рассказов для альманаха должен быть от 2 до 3,5 тыс. знаков. 75 самых интересных историй выберут Герои России. Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и коллективно всей семьей, классом или организацией.

Также пресс-служба сообщает, что все присланные материалы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" Главного Храма Вооруженных Сил России, который строится на территории военно-патриотического парка "Патриот", а их авторы получат электронные дипломы участников конкурса рассказов для альманаха "Незабытые истории Победы".