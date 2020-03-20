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75-летие Победы

Памятник Жукову на Манежной площади демонтировали для реставрации ко Дню Победы

Власти города отметили, что монумент не является объектом культурного наследия
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Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве демонтировали, его вернут на место после реставрации, приуроченной к 75-й годовщине Победы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента культурного наследия города.

Конную скульптуру советского полководца Георгия Жукова установили в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади перед Историческим музеем. Он выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма.

"В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы работы по монументу в условиях реставрационной мастерской. Изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требует проведения работ, от идеи решили отказаться. В настоящий момент конная статуя монумента демонтирована и будет отправлена в реставрационную мастерскую", - сказали в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что монумент не является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, а представляет собой объект городской скульптуры.

Жуков родился в 1896 году в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской области. В августе 1915 года был призван в 5-й кавалерийский полк 189-го запасного пехотного батальона Русской императорской армии, расквартированный в Калуге. Спустя год после обучения на унтер-офицера был откомандирован на Юго-Западный фронт Первой мировой войны. В Красной Армии - с августа 1918 года.

Звание маршала Советского Союза Жукову было присвоено в начале 1943 года. После смерти Иосифа Сталина военачальник стал первым замминистра обороны СССР, в 1955-1957 годах был министром обороны СССР.

Теги
Россия75-летие Победы
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