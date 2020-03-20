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Распространение коронавируса нового типа

Газопровод и котельная будут построены для инфекционного центра в Новой Москве

Первый этап работ представляет собой строительство полиэтиленового газопровода общей протяженностью около 15 км

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" принимают участие в строительстве инфекционного центра в Новой Москве, здесь будут построены котельная и газопровод. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Столичным газовикам предстоит построить газопровод и газовую котельную для обеспечения объекта теплом и горячей водой. Работы проводятся в рекордно короткие сроки одновременно на пяти участках строительства <...> Руководством города поставлены жесткие сроки реализации проекта, однако высокая скорость работ не влияет на их качество. Работа ведется в круглосуточном режиме, на площадку поставляются лучшие строительные материалы, привлечены все силы технического надзора АО "Мосгаз", - сказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что первый этап работ представляет собой строительство полиэтиленового газопровода общей протяженностью около 15 км. От ГРС "Михайловское" прокладывается газопровод высокого давления диаметром 500 мм. С начала работ проложено более 9 км газопровода. Параллельно выполняются мероприятия по подготовке траншей и очистке трасс еще более чем на 1,5 км будущего строительства.

"Второй этап работ, которые предстоит выполнить специалистам АО "Мосгаз" - построить котельную для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также смонтировать газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение", - сказали в пресс-службе.

Об инфекционном центре

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Также заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что строительство инфекционного центра в Новой Москве ведут одновременно несколько сетевых и отраслевых организаций стройкомплекса, параллельное ведение строительных процессов позволит сократить сроки его возведения. Для строительства центра и его последующей эксплуатации будет построено около 15 км дорог, включая окружную дорогу вокруг участка.

По словам Бочкарева, инфекционный центр в Новой Москве, который срочно строят из-за угрозы распространения коронавируса, будет работать и после нормализации ситуации. Заммэра сообщил, что здание нового центра сможет простоять порядка 30 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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